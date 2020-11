L’esito del sondaggio di Calciomercato.it a poche ore dall’inizio di Inter-Real Madrid: ecco chi ha deluso di più tra Conte e Zidane

Una sfida che è per l’Inter rappresenta una vera e propria ultima spiaggia. Questa sera contro il Real Madrid i nerazzurri sono obbligati a vincere per sperare nella qualificazione in Champions League. Di fronte i ‘Blancos’ di Zidane, che in questa stagione hanno offerto prestazioni certamente altalenanti. Ecco perché abbiamo chiesto ai follower della pagina Twitter di Calciomercato.it chi tra i due Conte e Zidane avesse maggiormente deluso. Il 66,7% dei votanti ha scelto il tecnico nerazzurro. Solo il 33,3% ha invece votato per l’allenatore francese.

