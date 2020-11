Zlatan Ibrahimovic è intenzionato ancora una volta a bruciare le tappe per tornare il prima possibile ad aiutare il suo Milan

Zlatan Ibrahimovic non è umano. Dietro al successo dello svedese, capace di essere decisivo ancora a 39 anni, c’è certamente la sua grande professionalità. Il centravanti dopo la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra non si è abbattuto, mettendosi subito a lavoro per bruciare le tappe del recupero.

In queste ore si parla di uno stop di almeno tre settimane ma da Milanello filtra la volontà di Ibrahimovic di riuscire a tornare in campo anche prima e le cinque ore passate ieri al centro sportivo, tra palestra e terapie, ne sono una prova. Già in passato lo svedese ha dimostrato di poter accorciare i tempi di recupero e vuole farlo ancora per difendere il primato in classifica del suo Milan e della classifica cannonieri.

Milan, le gare che salta Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic salterà sicuramente la gara di domani contro il Lille e quella di domenica contro la Fiorentina. Niente da fare anche per il Celtic e verosimilmente per Sampdoria e Sparta Praga. L’obiettivo reale è di essere in campo il 13 dicembre contro il Parma ma non è da escludere che ci sia già contro la Sampdoria. I prossimi giorni capiremo se il ‘miracolo’ sportivo sarà davvero possibile.

