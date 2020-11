Il mondo il lacrime per la morte di Diego Armando Maradona: camera ardente alla Casa Rosada da giovedì a sabato e tre giorni di lutto nazionale

Il mondo è in lutto per la scomparsa di Diego Armando Maradona. La sua morte ha sconvolto soprattutto l’Argentina: fonti dello Stato confermano che saranno indetti tre giorni di lutto nazionale. Da domani, invece, la camera ardente che – come si legge su ‘Tyc Sports’ – verrà organizzata nella Casa Rosada, ovvero la sede centrale del potere esecutivo della Repubblica argentina. Le autorità stanno lavorando per rendere possibile tutto nelle prossime ore con l’allestimento di una struttura apposita all’interno della Casa Rosada.

Arrivano poi le parole del pubblico ministero che fornisce i dettagli: “Maradona è morto alle 12 per arresto cardiaco. Alle 16 è iniziato il lavoro della polizia scientifica per iniziare il lavoro sul corpo di Diego. Dalle 18, nell’obitorio dell’Ospedale di San Fernando, si effettuerà l’autopsia. Non c’era sul suo corpo alcun segno di violenza o criminalità, l’autospia si realizzerà per stabilire in maniera certa le cause della morte. Possiamo anticipare che la morte in ogni caso non è sopraggiunta per cause violente”.