Juventus, bocciata la coppia Arthur-Bentancur: Rabiot imprescindibile

La partita di Champions League fra Juventus e Ferencvaros ha sollevato diverse questioni: senza Rabiot il centrocampo di Pirlo è fragile

I bianconeri sono riusciti a raggiungere il primo obiettivo stagione, centrando la qualificazione agli ottavi di Champions League dopo sole quattro giornate. Un risultato figlio di buoni risultati e di un girone non insuperabile, ora la compagine di Pirlo può pensare al primo posto con la trasferta di Barcellona. La vittoria al fotofinish con il Ferencvaros, in ogni caso, ha messo in evidenza diverse questioni su cui riflettere. C’era grande curiosità nel vedere in azione la coppia formata da Arthur e Bentancur a centrocampo, coppia che non ha convinto per niente. Il rischio di incompatibilità fra i due sudamericani è uno dei temi più importanti fra quelli emersi dalla sfida di ieri sera. Al momento, il centrocampo bianconero non sembra poter prescindere da Adrien Rabiot.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

Juventus, Bentancur declassato | È Rabiot la chiave di volta a centrocampo

Ieri sera, contro il Ferencvaros, l’obiettivo è stato raggiunto: vittoria e passaggio del turno. Le modalità con cui è arrivato il successo dei bianconeri, però, non ha convinto né a livello tattiche né a livello di personalità. In particolare, Arthur e Bentancur sono parsi in grande difficoltà, pestandosi spesso i piedi a vicenda oppure snaturandosi per evitare di farlo. In fase di possesso, infatti, il brasiliano rimaneva bloccato mentre l’uruguaiano avanzava in zona di rifinitura: peccato che questa non sia la posizione dove l’ex Boca Juniors si esprime al meglio. Ecco, quindi, che Pirlo si potrebbe trovare di fronte ad un nuovo rebus tattico, la cui soluzione ha i riccioli, gli occhi azzurri e l’accento francese. L’unico a sembrare imprescindibile per il centrocampo della Juventus sembra essere Adrien Rabiot.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

L’ex PSG, con la propria fisicità e la qualità anche nel fraseggio, rappresenta la spalla ideale sia per Arthur che per Bentancur. A questo punto, Pirlo si potrebbe trovare in una situazione scomoda: quella di avere un centrocampista, per caratteristiche, insostituibile. I due sudamericani, invece, rischiano di essere alternativi l’uno all’altro. Ecco, quindi, che la Juventus potrebbe dover ragionare anche di intervenire sul mercato a gennaio per fornire al tecnico bresciano un’alternativa a Rabiot.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

CMIT TV – Calciomercato, svelato il futuro di Szoboszlai | Il ct dell’Ungheria in ESCLUSIVA!

Clarin: È MORTO DIEGO ARMANDO MARADONA!

VIDEO CM.IT – Juventus-Ferencvaros, da Morata a Dybala: analisi, top e flop