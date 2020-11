Voti e tabellino del primo tempo di Inter-Real Madrid, match della fase a gironi della Champions League. ‘Blancos’ in vantaggio grazie al rigore di Hazard

Il Real Madrid domina a San Siro contro l’Inter e chiude in vantaggio il primo tempo grazie al rigore trasformato al 7′ da Hazard. Nell’occasione ingenuo Barella nel falciare Nacho in area. La squadra di Conte non reagisce, Courtois è praticamente inoperoso, con gli spagnoli che sfiorano il raddoppio con il legno colpito da Vazquez. Follia Vidal: protesta troppo platealmente dopo un contatto in area con Varane e si fa espellere per doppio giallo. Modric dispensa calcio, Gagliardini in difficoltà. Positivo l’impatto di Odegaard, troppo isolati Lautaro e Lukaku.

INTER

Handanovic 6

Skriniar 5,5

De Vrij 5,5

Bastoni 5,5

Hakimi 5

Gagliardini 4,5

Vidal 3

Young 5,5

Barella 5

Lautaro Martinez 5

Lukaku 5,5

All. Conte 5

REAL MADRID

Courtois 6

Carvajal 6,5

Varane 6

Nacho 6,5

Mendy 6

Modric 7

Kroos 6,5

Odegaard 6,5

Lucas Vazquez 6,5

Mariano Diaz 6

Hazard 6,5

All. Zidane 7

Arbitro Taylor 5,5

TABELLINO

INTER-REAL MADRID 0-1

7′ rig. Hazard

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Young; Vidal; Lukaku, Lautaro Martinez. A disposizione: Radu, Stankovic, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Perisic, Sensi, Nainggolan, Eriksen, Sanchez. Allenatore: Antonio Conte

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Kroos, Casemiro, Odegaard; Lucas Vazquez, Mariano Diaz, Hazard. A disposizione: Lunin, Altube, Marcelo, Chust, Casemiro, Isco, Asensio, Rodrigo, Vinicius Junior, Hugo Duro. Allenatore: Zinedine Zidane

Arbitro: Taylor (Inghilterra)

VAR: Attwell (Inghilterra)

Ammoniti: Gagliardini (I), Vidal (I)

Espulsi: Vidal (I)

Note: recupero 1′