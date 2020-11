DIRETTA Champions League, Liverpool-Atalanta 0-0 | Fine primo tempo – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match di ‘Anfield Road’ tra le squadre di Klopp e Gasperini in tempo reale

L’Atalanta fa visita al Liverpool in una gara molto delicata valida per la quarta giornata del gruppo D di Champions League. Da un lato i nerazzurri di Gasperini sperano di strappare un risultato positivo per vendicare il 5-0 dell’andata e restare in corsa per un posto negli ottavi di finale. Dall’altro i ‘Reds’ di Klopp cercano il successo che vorrebbe dire qualificazione aritmetica alla fase ad eliminazione diretta con due turni di anticipo. Calciomercato.it vi offre il match di ‘Anfield Road’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; N. Williams, R. Williams, Matip, Tsimikas; Jones, Wijnaldum, Milner; Salah, Origi, Mané. All. Klopp.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pessina; Gomez; Ilicic. All. Gasperini

CLASSIFICA: Liverpool punti 9, Ajax 4, Atalanta 4, Midtjylland 0.