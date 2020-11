Champions League, Liverpool-Atalanta 0-2: riecco Ilicic, impresa Gasperini

L’Atalanta ritrova lo sloveno e si ritrova in casa del Liverpool: vittoria fondamentale per il passaggio del turno in Champions League

E’ tornata la banda terribile di Gasperini ed a farne le spese è stato il Liverpool. L’Atalanta espugna l’Anfield Road e lo fa con una prestazione praticamente perfetta. La squadra di Klopp non riesce a contenere le folate dei nerazzurri che ritrovano finalmente il miglior Ilicic. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche, è proprio lo sloveno a sbloccare l’equilibrio con una spaccata vincente a pochi passi da Alisson. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

La reazione ‘Reds’ non fa danni dalle parti di Gollini, anzi è l’Atalanta a trovare il raddoppio dopo appena quattro minuti: Gomez crossa, sponda di Hateboer e Gosens la butta dentro. E’ festa nerazzurra con una vittoria che tiene i bergamaschi in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale.

LIVERPOOL-ATALANTA: 60′ Ilicic (A), 64′ Gosens (A)

Classifica: Liverpool 9, Ajax 7, Atalanta 7, Midtjylland 0