Approfondimento di Calciomercato.it sul big match Inter-Real Madrid in programma stasera al ‘Meazza’ e valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions

Non è decisiva, ma quasi la supersfida Inter-Real di scena questa sera allo stadio ‘Meazza’ e valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Tutte e due le squadre saranno chiamate alla vittoria, in particolar modo quella di Antonio Conte che è ultima in classifica con appena 2 punti. Una sconfitta, arrivata già nella gara d’andata all”Alfredo Di Stefano, e l’eventuale successo del Borussia Moenchengladbach in casa contro lo Shakhtar Donetsk, equivarrebbe per Lukaku (assente a Madrid lo scorso 3 novembre) e compagni pressappoco a una nuova eliminazione precoce dalla massima competizione europea per club, la terza consecutiva nelle ultime tre stagioni.

Dalle probabili formazioni alla diretta tv fino ai possibili ‘incroci’ di calciomercato tra i due club, ecco il nostro approfondimento su Inter-Real Madrid.

Da Lukaku e de Vrij a Nacho e Hazard, le probabili formazioni di Inter-Real Madrid

Alla vigilia Conte non ha potuto nascondere l’importanza di questa partita: “Non abbiamo via di scampo, è come una finale”, le parole del tecnico nerazzurro intenzionato a rilanciare de Vrij e Skriniar in difesa, confermando solo Bastoni dei tre difensori titolari domenica col Torino. Verso la conferma anche la linea di centrocampo, seppur Perisic abbia ancora qualche chance di scalzare Young a sinistra. Davanti, infine, tornerà Lautaro Martinez in coppia con Lukaku, il giocatore su cui il salentino fa più affidamento per mettere ko la formazione di Zidane. Quarta panchina consecutiva per Eriksen, il cui addio a gennaio è pressoché certo dopo le dichiarazioni di Marotta di tre giorni fa.

Il Real arriva all’appuntamento con due gravi assenze, quella del capitano nonché leader Sergio Ramos e quella di Karim Benzema, peraltro entrambi a segno nell’incontro in Spagna. Il sostituto di Ramos dovrebbe essere Nacho, in orbita Serie A nello scorso mercato estivo, mentre Mariano Diaz è in pole per rimpiazzare il bomber francese. A centrocampo, poi, mancherà Valverde, autore di un’ottima prova a Madrid, il quale verrà sostituito da Modric.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal; Young; Lukaku, Lautaro. All.: Conte

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Diaz, Hazard. All.: Zidane

Arbitro: Taylor (ING)

Classifica Gruppo B: Borussia M’Gladbach 5 pti, Shakhtar 4, Real 4, Inter 2

DOVE VEDERLA

Inter-Real inizierà alle ore 21 e sarà trasmetta in diretta da ‘Sky Sport Uno’ e dal canale 252 della stessa emittente satellitare. La gara del ‘Meazza’ potrà essere seguita in diretta testuale anche su Calciomercato.it e sulla nostra App.

Calciomercato Inter, da Eriksen a Isco e… Lautaro Martinez: i possibili affari col Real Madrid

Partirà dalla panchina, come ormai gli capita quasi sempre, il fantasista spagnolo Isco nelle scorse ore riaccostato nuovamente all’Inter nell’ambito di uno scambio con Eriksen, che sarebbe sicuramente clamoroso se andasse davvero in porto a gennaio. Il 28enne è un ‘vecchio pallino’ di Massimiliano Allegri, nome in pole per il dopo Conte, e forse da ciò nasce l’accostamento ai nerazzurri del classe ’92, in uscita e nel mirino soprattutto della Juventus. Le ‘preferenze’ dell’attuale allenatore interista sono invece altre, per la precisione un centrocampista piazzabile davanti la difesa come per esempio Paredes e Xhaka, al di là del ‘sogno’ impossibile di nome Kante. Non a caso si parla di uno scambio col Paris Saint-Germain, un po’ meno adesso con l’Arsenal. Eriksen è stato comunque in passato obiettivo sensibile del Real, il quale invece per giugno tiene ben presente il nome di Lautaro Martinez. A Perez di certo non dispiacerebbe fare uno ‘sgarbo’ al Barcellona, sfruttando a proprio vantaggio gli ottimi rapporti con Marotta, come dimostra l’affare Hakimi. Ma ora sono solo suggestioni, ipotesi, che fanno da contorno al big match di stasera.

