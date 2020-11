Accordo trovato l’Inter e il suo difensore Alessandro Bastoni, pronti a legarsi fino al 30 giugno 2025. Ecco i dettagli del nuovo accordo

Alessandro Bastoni è certamente una delle note lieti dell’Inter di Antonio Conte. Nonostante le difficoltà di questo inizio di stagione, soprattutto in fase difensiva, il centrale classe 1999 quando è stato chiamato in causa non ha sfigurato. La sua crescita è sotto gli occhi di tutti e la convocazione in Nazionale maggiore lo certifica. All’Inter non hanno alcuna intenzione di rinunciare al loro centrale e il club nerazzurro è pronto a blindarlo con un nuovo contratto.

Secondo quanto riportato da Libero, l’annuncio del rinnovo è davvero imminente e dovrebbe arrivare prima di Natale: per Bastoni nuovo accordo, con aumento dell’ingaggio, che lo porterà a guadagnare 2,5 milioni di euro netti a stagione, e scadenza al 30 giugno 2025.

