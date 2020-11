Marco Landucci, vice di Allegri, non esclude la pista Fiorentina per l’allenatore toscano. Le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri scalpita per tornare in panchina. L’ex Juventus è sempre accostato all’Inter in caso di addio ad Antonio Conte, ma non esclude nemmeno l’ipotesi Fiorentina. A rivelarlo è direttamente il suo vice, Marco Landucci, che ha annunciato a ‘Radio Bruno’: “Se Commisso dovesse chiamare, sicuramente Massimiliano ci parlerebbe. Così come con Joe Barone o Pradè. Conosce bene la Fiorentina, ci ha giocato tante volte contro, e conosce benissimo l’ambiente”.

Calciomercato, parla il vice di Allegri | Ipotesi Fiorentina

“Se ci fosse l’occasione, io sarei molto contento. – prosegue Landucci – Secondo me Allegri è considerato uno dei quattro o cinque allenatori europei più bravi, per quello che ha dimostrato e per quello che ha fatto finora. Nella situazione attuale trovare una squadra non è sicuramente semplice. Speriamo prima o poi che ritorni il nostro turno, perché abbiamo voglia di tornare. Ci mancano l’adrenalina del campo, il contatto con i giocatori e tante altre cose”. Allegri è insomma pronto a riprendersi una panchina di Serie A. Staremo a vedere.

