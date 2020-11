AIC, elezione nuovo presidente | Calcagno favorito: ULTIME CM.IT

L’Associazione Italiana Calciatori elegge il nuovo presidente: Umberto Calcagno favorito

È fissata per lunedì alle 13:30 l’assemblea della Associazione Italiana Calciatori per l’elezione del nuovo presidente. Il meccanismo è quello dei grandi “elettori” in rappresentanza delle varie componenti del calcio maschile e femminile. Due i candidati che al momento si contendono la poltrona presidente dell’AIC: Umberto Calcagno, Vicepresidente uscente e presidente vicario uscente da un lato, e Giuseppe Dossena, braccio destro di Tardelli fino all’addio dell’ex juventino alla competizione per la poltrona di Presidente dell’Associazione.

AIC, Calcagno favorito per la presidenza: i dettagli

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il grande favorito è Umberto Calcagno che potrebbe raccogliere percentuali altissime in vista della sua elezione, con numerosi endorsement ricevuti ed un programma che cercherà di sensibilizzare il mondo del calcio alle problematiche dei calciatori e delle calciatrici dilettanti. Già nel tardo pomeriggio di lunedì è atteso il verdetto che delineerà il nuovo organigramma AIC.

