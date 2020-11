Fondamentale nella vittoria della Lazio contro lo Zenit, Immobile parla della sua condizione

Doppietta decisiva contro lo Zenit da parte di Ciro Immobile, che porta la Lazio sempre più vicina al passaggio del turno in Champions e ai microfoni di ‘SkySport’ commenta la propria condizione: “Quando non gioco a calcio sono come un bambino senza i suoi giocattoli e la rabbia diventa doppia. Questa sera avevo tanto entusiasmo dentro e volevo aiutare i miei compagni, che in Champions fino a ora si erano comportati bene. Sono molto soddisfatto di quanto sto facendo con le mie reti: mi prendo il merito, ma lo divido con il resto della squadra, perché mi mette in condizione di farcela”.

“Quando è arrivato Ronaldo nel nostro campionato ho avuto uno stimolo in più, come penso tutti: mi ha fatto capire di volermi spingere oltre. È successo anche con Ibrahimovic, perché ho saputo come si allena, che intensità mette e fa specie vedere quanto riesca a dare alla sua età. Mi sento ancora giovane e vorrei poter essere come lui un domani” ha aggiunto Immobile.

