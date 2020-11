Juventus, Kulusevski vince agli ‘Oscar’ svedesi: “Un anno da sogno”

Il centrocampista bianconero è il migliore nel suo ruolo tra gli svedesi

Dejan Kulusevski è stato eletto nel Gran Gala del Calcio, gli ‘Oscar’ del calcio svedesi, come miglior centrocampista della sua nazione. Collegato rigorosamente da remoto, il giocatore della Juventus ha commentato la vittoria parlando dell’anno solare che sta per concludersi, durante l’evento trasmesso da ‘Tv4’: “Ho vissuto la stagione che tutti i calciatori sognano come primo anno da professionista. Ci sono stati dei cambiamenti molto importanti nella mia vita, ma non dimenticherò mai da dove vengo e chi sono. Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato in questo percorso – ha aggiunto il centrocampista bianconero – ma anche me stesso, perché non ho mai smesso di credere nelle mie capacità. Senza la mia famiglia, però, non sarei diventato quello che sono”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Juventus, futuro Morata-Dybala: l’annuncio di Paratici

Calciomercato Juventus, futuro Sergio Ramos | Parla il fratello-agente