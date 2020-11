Torna la Champions League: formazioni, calciomercato e diretta TV di Juventus-Ferencvaros e Lazio-Zenit

Torna anche la Champions League dopo la sosta per le Nazionali. Oggi e domani andrà infatti in scena la quarta giornata, prima di ritorno, della fase a gironi. Questa sera saranno impegnate Juventus e Lazio, mentre domani toccherà ad Inter e Atalanta. La squadra di Pirlo per chiudere con due turni d’anticipo il discorso qualificazione, quella di Inzaghi per allungare su Club Brugge e Zenit. Ecco le probabili formazioni, le ultime di calciomercato e dove vedere in TV Juventus-Ferencvaros e Lazio-Zenit.

È emergenza in difesa per Pirlo: l’allenatore bianconero ha gli uomini contati dopo l’infortunio di Demiral, che si è aggiunto a quelli di Bonucci e Chiellini. Scelte obbligate dunque per il tecnico, con Danilo centrale al fianco di de Ligt e Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce. A centrocampo potrebbe riposare Rabiot, mentre in attacco ci sarà spazio per Dybala con Cristiano Ronaldo. Possibile nuova occasione da titolare per Bernardeschi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka; Kharatin; Heister, Siger, Uzuni, Nguen; Boli. All. Rebrov

La partita, in programma all’Allianz Stadium alle ore 21, sarà trasmessa in esclusiva da ‘Sky‘ su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite). Il match sarà inoltre visibile in streaming sulla piattaforma Sky Go per gli abbonati Sky e su ‘Now TV’ per chi è in possesso dell’abbonamento.

Calciomercato Juventus, tiene banco il futuro di Dybala | Le ultime

A tenere ancora banco in sede di mercato è invece il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto nel 2022 e l’accordo per il rinnovo sembra ancora lontano. Complici anche le ultime prestazioni, il numero 10 bianconero è così al centro di rumors e indiscrezioni: non è infatti escluso che la Juve decida di privarsi del 27enne di fronte ad un’offerta di almeno 75-80 milioni di euro. In ogni caso, i prossimi mesi saranno decisivi per il futuro dell’ex Palermo.

Contestualmente, infatti, il club bianconero sta monitorando la situazione di Isco: come anticipato da Calciomercato.it, lo spagnolo ha deciso di lasciare il Real Madrid possibilmente già a gennaio, ed è in cerca di un progetto per tornare ad essere protagonista anche in vista dell’Europeo. Sul fantasista c’è anche l’Inter, che pensa ad uno scambio con Eriksen. Tuttavia, l’ex Tottenham non interessa più ai ‘Blancos’. Staremo a vedere. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Champions League, Lazio-Zenit: probabili formazioni e dove vederla in TV e in streaming

Vigilia di Champions League finalmente normale per la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo Luis Alberto e Immobile, l’allenatore biancoceleste recupera anche Luiz Felipe, anche lui guarito dal Covid. L’unica grande assenza è quella di Milinkovic-Savic, ancora positivo, che sarà sostituito da uno tra Akpa Akpro e Parolo, con il primo al momento favorito. Confermata la coppia d’attacco composta da Immobile e Correa.

Le probabili formazioni di Lazio-Zenit

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

ZENIT (4-1-4-1): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Santos; Barrios; Erokhin, Ozdoev, Zhirkov, Kuzyaev; Dzyuba. All. Semak

La sfida dell’Olimpico, in programma alle ore 21, sarà trasmessa da ‘Sky‘ e visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del satellite) e Sky Sport (canale 253 del satellite, 484 del digitale terrestre). La partita sarà inoltre visibile in chiaro su Canale 5 e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Mediaset Play.

