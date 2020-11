La Roma contro il Cluj dovrà fare a meno di Ibanez, alle prese con un infortunio. Fonseca resta col fiato sospeso

Giovedì la Roma sfiderà il Cluj, gara valida per la 4^ giornata della fase a gironi di Europa League. Ma i giallorossi dovranno far fronte alle tante assenze, soprattutto in difesa. Chris Smalling ha avuto dei fastidi al ginocchio sinistro, dopo essersi ripreso da un’intossicazione alimentare.

Infortunio anche per Roger Ibanez: il difensore brasiliano ha subito un risentimento muscolare e ha svolto lavoro individuale a Trigoria. Nessuna lesione, ma le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno, così come Mancini. Fonseca per sua fortuna ha recuperato Dzeko, guarito dal Covid-19 e a disposizione per il Cluj. Il bosniaco offrirà una soluzione in più all’ex tecnico dello Shakhtar, almeno in fase offensiva.

