Calciomercato Sampdoria, emergenza terzini: tre nomi per gennaio

Sampdoria a caccia di terzini per gennaio, a Ranieri servono nuovi innesti per le corsie difensive: tre i nomi valutati

Mancano ricambi ai titolari: la Sampdoria guarda già a gennaio per rafforzare le corsie difensive. Ceduto Depaoli all’Atalanta e non rimpiazzato, a destra il club blucerchiato si trova con il solo Bereszynski, mentre a sinistra Regini non convince come alternativa ad Augello. Ecco perché i liguri stanno seguendo attentamente il mercato per regalare a Ranieri almeno un innesto sulle corsie.

Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Lo riporta il ‘Secolo XIX’, che sottolinea come nel mirino ci siano tre giovani calciatori stranieri, tutti terzini sinistri. Si tratta del 23enne francese Perraud del Brest, del norvegese Risa del Molde classe 1998 e di Dyhr, 2001 del Midtjylland. Sarà Ferrero a decidere su chi puntare dopo aver ascoltato i suggerimenti degli scout blucerchiati.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Sampdoria, accordo vicino per prolungare fino al 2025