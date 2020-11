Calciomercato Napoli, l’agente tuona sul rinnovo | “Basta ca***te”

Il Napoli sta lavorando al rinnovo, ecco le ultime novità di calciomercato. L’agente ammette la trattativa e fa il punto della situazione

Il Napoli non sta vivendo giorni facili dopo la dura sconfitta contro il Milan. Si parla di grande tensione tra Gennaro Gattuso e la squadra, prontamente smentita dalle parti in causa. Di certo, gli Azzurri lavorano già in ottica mercato, tra nuovi colpi e un possibile rinnovo. Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, si è soffermato sul possibile prolungamento del terzino, ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’: “I contatti con il Napoli sono quotidiani, stiamo lavorando. Vediamo. Abbiamo rapporti ottimi con la società. Ci vorrebbe sale in zucca prima di dire certe ca***te“.

Calciomercato Napoli, tutto risolto tra Mario Rui e Gattuso

Giuffredi è anche agente di Mario Rui. Dopo la tribuna delle scorse settimane, il procuratore chiude la questione: “Il ragazzo è sereno ed è stato tra i migliori contro il Milan. Gattuso? La squadra ha un rapporto straordinario con lui. Per quanto riguarda l’esclusione di Bologna, è giusto che chi si allena male venga mandato in tribuna. Gattuso è stato l’artefice del rinnovo di Mario Rui: parliamo di persone schiette e sincere. Anche se è andato in tribuna, non vuol dire avere un cattivo rapporto“.

