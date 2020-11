Calciomercato Milan, decolla l’affare a zero | C’è l’offerta: cifre e dettagli

Il Milan è pronto a completare la sua rosa sul calciomercato. Di seguito le ultime novità su un possibile arrivo a parametro zero

Il Milan ha iniziato alla grande la stagione, macinando punti e occupando il primo posto in classifica dopo otto giornate. Risultati che, dunque, stanno andando oltre ogni aspettativa da parte di tifosi e addetti ai lavori. Per questo motivo, la società continua a essere vigile sul calciomercato alla ricerca di un profilo di qualità, ma dal prezzo non troppo alto, che possa completare la rosa. Attenzione al possibile arrivo a giugno a parametro zero.

Calciomercato Milan, pressing su Thauvin: i dettagli

Negli ultimi mesi, gli accostamenti a Florian Thavin di certo non sono mancati. L’esterno d’attacco francese non ha rinnovato il contratto con il Marsiglia e a giugno dovrebbe, quindi, lasciare la Francia a parametro zero. Il Milan è pronto ad approfittare della situazione e ad alzare il pressing sul calciatore. I rossoneri, secondo quanto riporta ‘Telefoot’, offrono un quadriennale da tre milioni di euro a stagione a cui si aggiungerebbe un bonus alla firma. Vedremo nelle prossime settimane se basterà per bloccare il calciatore.

