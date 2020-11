Calciomercato Milan, torna di moda Bogarde: Maldini al lavoro

Torna di moda in casa Milan il nome di Melayro Bogarde: il giovanissimo difensore centrale olandese è in scadenza a giugno

Quello di Melayro Bogarde non è certo un nome nuovo in casa Milan, ma il club rossonero potrebbe dare un’accelerata importante per il giovanissimo difensore olandese. Bogarde, nipote di quel Winston visto anche in rossonero per una brevissima parentesi negli anni ’90, è un difensore centrale classe 2002. Cresciuto nel Feyenoord, ha esordito con l’Hoffenheim in Bundesliga, ma il contratto che lo lega alla società tedesca è in scadenza nel prossimo giugno.

Le voci sul Milan sono circolate sin dallo scorso aprile, ma il giocatore piace anche alla Juventus e a molte altre compagini europee. Stando però a quanto riferisce ‘Sky Sport’, i rossoneri sarebbero, insieme al Barcellona, la società maggiormente interessata al talentuoso centrale. Maldini e Massara sono infatti al lavoro. I primi sondaggi sono stati già avviati: il fatto di poter arrivare ad acquistare a zero il giovane è un incentivo importante. Non si è esclude però un possibile colpo già a gennaio: Bogarde potrebbe infatti arrivare con un minimo indennizzo, con l’Hoffenheim che sarebbe pronto ad accettare e a guadagnare qualcosa, visto il rischio di perdere il ragazzo a zero nei mesi successivi.

