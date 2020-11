Fiducia a tempo per l’allenatore del Genoa. Gli ultimi aggiornamenti in casa rossoblu

Rolando Maran è per il momento confermato sulla panchina del Genoa. Come riportato da ‘Il Secolo XIX’, Preziosi ha ribadito la propria fiducia nei confronti dell’allenatore, ma a tempo determinato. Il presidente del club rossoblù chiede un cambio di rotta imminente: decisive saranno le prossime due partite contro la Sampdoria, derby di Coppa Italia, ed il Parma in campionato. Sono dunque giorni decisivi per il futuro di Maran. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

