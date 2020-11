Milan, infortunio Ibrahimovic: le ultime sui tempi di recupero

Il Milan con il fiato sospeso per l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic: oggi accertamenti, mentre escono le prime indiscrezioni sui tempi di recupero

Il Milan trattiene il fiato dopo l’infortunio di Zlatan Ibrahimovic. Nel finale di gara contro il Napoli, l’attaccante svedese ha accusato un dolore al flessore della gamba sinistra ed è stato costretto ad uscire dal campo, lasciando il posto a Colombo. Per conoscere l’entità del problema muscolare accusato dal rossonero bisognerà attendere il primo pomeriggio. Ad ora di pranzo sono, infatti, previsti gli accertamenti medici per Ibrahimovic che chiariranno anche i tempi di recupero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Difficili fare previsioni al momento anche se si teme uno stiramento con uno stop di almeno tre settimane. Le prime notizie arriveranno dopo gli esami di quest’oggi anche se è probabile che bisognerà attendere qualche giorno per capire effettivamente quanto tempo Ibrahimovic resterà ai box. Al momento la certezza è la sua indisponibilità per la gara di giovedì contro il Lille, così come difficilmente sarà in campo il prossimo weekend contro la Fiorentina.