Lazio, altro giocatore guarito dal Covid | Oggi in gruppo

Anche Luiz Felipe è guarito dal Coronavirus. Torna in gruppo

Buone notizie per Simone Inzaghi in vista dei prossimi impegni ravvicinati tra Champions e Serie A. Luiz Felipe ha interrotto l’isolamento dopo essere risultato negativo al Covid. Visite mediche in mattinata per il brasiliano della Lazio, che nel pomeriggio si aggregherà al resto del gruppo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Lazio, Inzaghi sorride | Un big rinnova

CMIT TV | Juventus, “Dybala non sente la fiducia di Pirlo e della società!”