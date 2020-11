Juventus-Ferencvaros, Rebrov avvisa i suoi: “Non c’è solo Ronaldo”

Alla vigilia della sfida di Champions League fra Juventus e Ferencvaros, Rebrov ha le idee chiare: “Ci sono tanti leader, non solo Ronaldo”

Dopo il 4-1 della gara d’andata, il Ferencvaros arriva a Torino per cercare di compiere l’impresa e di prendere lo scalpo di una delle big del calcio europeo. Alla vigilia del match, il tecnico del club ungherese ha parlato della precedente sconfitta e ha presentato la gara di domani. Ecco le parole di Rebrov in conferenza stampa: “Nella Juventus non c’è solamente Cristiano Ronaldo, hanno tanti leader e tanti top player e lo hanno dimostrato contro di noi, quando ci hanno segnato Morata e Dybala“. Non sarà, quindi, solamente il portoghese l’oggetto delle attenzioni della retroguardia magiara.

Infine, il tecnico del Ferencvaros ha voluto dare la carica ai propri giocatori prima della sfida di Champions League: “Penso che quando si gioca a questi livelli si percepisca il timore di affrontare una squadra forte, ma noi cercheremo di superare le paure per rendere orgogliosa la nostra gente”. Andrea Pirlo è avvisato.

