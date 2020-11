Inter-Real Madrid, emergenza infortuni per Zidane

Inter-Real Madrid, Zidane alle prese con numerose infortuni in vista del match con i nerazzurri in Champions League

Mercoledì sera, a San Siro, va in scena un vero e proprio spareggio per il passaggio del turno in Champions League tra Inter e Real Madrid. Lo sa Conte, praticamente spalle al muro, ma lo sa anche Zidane, per il quale è una partita altrettanto fondamentale. A cui rischia di arrivare con una formazione piuttosto rimaneggiata. Ottimismo sulle condizioni di Benzema, ma saranno decisivi questi ultimi giorni. Situazione di attesa per gli altri. Non saranno certamente della partita Jovic per Covid e Valverde per infortunio. Oggi, i tamponi decisivi per Militao e Casemiro, mentre per Sergio Ramos si effettuerà un tentativo in extremis dopo il problema fisico in nazionale, ma le speranze sembrano poche.

