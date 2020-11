Fiorentina, infortuni Ribery e Bonaventura: il comunicato UFFICIALE

Accertamenti per Franck Ribery e Giacomo Bonaventura: il comunicato ufficiale della Fiorentina sugli infortuni dei due calciatori

Sospiro di sollievo per la Fiorentina dopo gli infortuni di Franck Ribery e Giacomo Bonaventura, durante e prima la gara con il Benevento. Nessuna lesione per i due calciatori come comunicato dal club viola in una nota pubblicata sul proprio sito. Le ultimissime notizie sulla Serie A: clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Fiorentina, Commisso scatenato:”Allegri, Iachini, Sarri e Chiesa: dico tutto”

“ACF Fiorentina comunica – si legge sulla nota diramata dalla Fiorentina – che gli accertamenti diagnostici ai quali si é sottoposto il calciatore Franck Ribery nella giornata odierna hanno escluso lesioni a carico dei flessori della coscia destra. Il calciatore ha iniziato il protocollo terapeutico e sarà rivalutato nei prossimi giorni. Per quanto riguarda Giacomo Bonaventura, l’esame clinico ha escluso problematiche significative a carico della caviglia destra e nelle prossime ore si potrà valutare la sua eventuale disponibilità per la trasferta di Udine”. La speranza per Prandelli è di poterli riavere entrambi contro l’Udinese.