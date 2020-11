Coronavirus, Conte: “Il vaccino non sarà obbligatorio”

Il Premier Conte ha parlato della situazione in Italia: “Niente vacanze a Natale. Il vaccino non sarà obbligatorio”

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto al programma ‘Otto e Mezzo’ su ‘La7’ e ha parlato della situazione Coronavirus in Italia, affrontando i temi più importanti. In primis, il Premier ha parlato del Natale: “Sullo spostamento tra regioni a Natale, ci stiamo lavorando ma se continuiamo così a fine mese non avremo più zone rosse. Non possiamo concederci vacanze indiscriminate sulla neve”. Poi, Conte si è soffermato anche sulla questione vaccino: “Non c’è un orientamento per l’obbligo del vaccino, ma lo raccomandiamo. L’obbligo è scelta forte. Dovrebbe essere disponibile per le categorie più esposte ragionevolmente da fine gennaio”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Infine, il Presidente del Consiglio ha affrontato anche il tema dei fondi di assistenza: “Il Consiglio europeo di dicembre sarà decisivo per trovare l’accordo sul Recovery fund. C’è un problema, un veto politico di Polonia e Ungheria. L’ostacolo è questo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

CMIT TV – Milan, Wegerup: “Ibra ha sempre fame. Ecco il suo futuro”

Milan, crolla la quota scudetto | Juventus favorita, mentre l’Inter…

CMIT TV – Inter, Lollobrigida: “Futuro deciso per Conte. Zhang obbligato”