Classifica senza VAR: Milan e Juventus a braccetto | Inter a quattro punti

Le ultime news Serie A riguardano i risultati dell’ottava giornata. Da Juventus e Milan a Inter e Atalanta: la classifica senza Var

Torna il campionato e torna anche la classifica senza Var, la rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nell’ottava giornata di campionato ci sono stati diversi episodi che hanno condizionato il risultato finale. Per restare aggiornato con tutte le news legate a mondo del calcio CLICCA QUI. Nell’anticipo del sabato, Rapuano annulla un gol all’Atalanta contro lo Spezia: Zapata è in fuorigioco sulla marcatura di Gosens. Stesso discorso in Udinese-Genoa, con Calvarese costretto a cancellare la rete di Scamacca partito in offside. Doppia On Field Review invece per La Penna: prima concede un rigore al Torino per il contatto di Young su Singo, poi decreta un penalty a favore dell’Inter per il fallo di Nkoulou su Hakimi.

Serie A, ottavo turno: risultati e classifica senza Var

Crotone-Lazio 0-2

Spezia-Atalanta 0-1

Juventus-Cagliari 2-0

Fiorentina-Benevento 0-1

Inter-Torino 3-1

Roma-Parma 3-0

Sampdoria-Bologna 1-2

Verona-Sassuolo 0-2

Udinese-Genoa 1-1

Napoli-Milan 1-3

CLASSIFICA REALE: Milan punti 20, Sassuolo 18, Roma 17, Juventus 16, Inter 15, Napoli 14, Atalanta 14, Lazio 14, Verona 12, Cagliari 10, Sampdoria 10, Spezia 9, Benevento 9, Bologna 9, Fiorentina 8, Udinese 7, Parma 6, Torino 5, Genoa 5, Crotone 2.

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 20, Milan 20, Sassuolo 18, Roma 17, Atalanta 16, Inter 16, Napoli 14, Bologna 11, Verona 10, Lazio 10, Sampdoria 10, Cagliari 10, Fiorentina 8, Spezia 8, Benevento 7, Torino 6, Parma 6, Genoa 6, Udinese 5, Crotone 1.

