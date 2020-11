Calciomercato, UFFICIALE: il Crotone annuncia il rinnovo di contratto

Il Crotone ha appena comunicato il rinnovo di contratto di uno dei calciatori maggiormente rappresentativi in rosa. Di seguito tutti i dettagli

Il Crotone ha ufficialmente concluso in maniera positiva la trattativa per il rinnovo di contratto di Junior Messias. L’attaccante si sta mettendo in evidenza anche in Serie A in Calabria, nonostante i risultati per il club rossoblù tardino ad arrivare. Di seguito il comunicato ufficiale: “Junior Messias ha appena prolungato il suo rapporto con il Crotone fino al 2024 presso il quartier generale rossoblù, alla presenza del Presidente Gianni Vrenna. È arrivato in Calabria da “sconosciuto” e con tanta umiltà, ed ha proseguito la sua avventura sempre con tanta umiltà e a suon di ottime prestazioni portando la sua storia alla ribalta internazionale e il Crotone. L’auspicio è che possa continuare a giocare in Serie A, indossando la maglia del Crotone per le prossime 4 stagioni”.

Calciomercato Crotone, le parole di Messias dopo il rinnovo

Junior Messias ha parlato al sito ufficiale del club subito dopo la firma: “Prima di tutto sono molto contento di indossare questa maglia. E’ un club che sta crescendo molto in Italia, importante. Sono molto felice di aver firmato il contratto e di fare ancora parte di questo progetto. Essere un calciatore di Serie A è il sogno di chiunque fin da bambino: indossando questa maglia, sento di averlo realizzato. Sappiamo l’obiettivo del Crotone e lavoriamo per quello giorno dopo giorno: credo che la salvezza arriverà sicuramente“.

