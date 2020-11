Rivalutato il lavoro dell’uomo mercato della Juventus, Fabio Paratici, alla luce delle prestazioni di Rabiot e Danilo. Torna di moda Icardi

Due delle note più liete della Juventus di Andrea Pirlo, sono Adrien Rabiot e Danilo. Il centrocampista francese, dopo una stagione tra luci e ombre, sta mettendo in mostra tutto il suo valore e il repertorio, in bianconero e con la maglia della Francia di Didier Deschamps. L’esterno brasiliano ha giocato tutte le partite da titolare, fino a questo momento, diventando un punto fermo della difesa a tre nella nuova posizione di centrale, di destra o di sinistra. Entrambi sono stati ferocemente criticati nella scorsa stagione, adesso si stanno riscattando alla grande. Così come si sta rivalutando la figura del chief football officer del club campione d’Italia, Fabio Paratici: “È il fuoriclasse della Juve, insieme a Cristiano Ronaldo – le parole di Mario Gatta, allenatore, a ‘Top Calcio 24’ – Adesso si vede che Rabiot e Danilo sono giocatori da Juve, lo scorso anno sono stati distrutti. I tifosi bianconeri si fanno degli autogol clamorosi, contestando persone che dovrebbero essere solo ringraziate. Paratici è alla terza rivoluzione e continua a vincere, stanno costruendo di nuovo una squadra che diventerà fortissima. Kulusevski è del 2000, Arthur è un ’96, Chiesa e Bentancur sono del 1997. L’ex centrocampista del Barcellona va solo aspettato, perché è fortissimo, mentre Morata è la sorpresa più grande, sta giocando a grandissimi livelli”.

Il discorso, poi, si sposta anche sui possibili movimenti di mercato in attacco, in entrata e in uscita: “Moglie a parte (l’agente Wanda Nara, ndr), adesso un’occasione sarebbe quella di prendere Icardi che ha sempre un grande feeling con la porta. Rinnovo Dybala? A quelle cifre, non rinnovano, è evidente. Se arrivano alla rottura e ha un’altra possibilità, non credo che voglia fare panchina nell’anno dei Mondiali”.