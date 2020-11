Calciomercato Inter, Nainggolan chiede la cessione | Marotta tenta il colpo

L’Inter non è riuscita a cedere Radja Nainggolan durante il calciomercato estivo. Ora il belga spinge per l’addio a gennaio: occhio al possibile scambio

Radja Nainggolan non riesce a inserirsi nel progetto tecnico di Antonio Conte. Il centrocampista belga vuole minutaggio e la sensazione è che, dopo il mancato addio all’ultimo minuto in estate, per lui non ci sia spazio a Milano. Nei prossimi mesi, si attendono evoluzioni sul suo futuro e chissà che non possa tornare in auge l’opzione che riporterebbe il belga a Cagliari.

Calciomercato Inter, Nainggolan e il tentativo di scambio

Di certo, l’ex Roma non è felice a Milano, ma non vuole arrivare a un braccio di ferro con l’Inter, con cui ha un contratto fino a giugno 2022. Il centrocampista spinge per la cessione e in particolare per il ritorno al Cagliari, dove sarebbe protagonista. Giuseppe Marotta è ben consapevole della situazione e, secondo quanto riporta ‘La Nuova Sardegna’, sta studiando un modo per far decollare la trattativa con i rossoblù. E’ pronto a chiedere al Cagliari un’opzione per Alessio Cragno, che diventerebbe l’erede di Handanovic tra i pali. La trattativa sarebbe impostata con un prestito con diritto di riscatto per il belga fino a giugno, che si trasformerebbe in un affare a titolo definitivo nel momento in cui l’Inter decidesse di acquistare Cragno la prossima estate. Il Cagliari valuta il portiere 25 milioni di euro.

