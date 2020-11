Atalanta, Klopp ritrova Salah: “Negativo al Covid-19”

In vista della sfida di Champions League di mercoledì contro l’Atalanta, Klopp ritrova Salah: “Oggi è risultato negativo”

Al termine della vittoria del Liverpool contro il Leicester, Jurgen Klopp ha parlato delle condizioni di Mohamed Salah in vista del prossimo turno di Champions League. Mercoledì prossimo, infatti, i ‘Reds’ ospiteranno l’Atalanta ad ‘Anfield’. La compagine di Gasperini vuole la rivincita dopo la ‘scoppola’ subita a Bergamo, ma il club inglese potrebbe avere un’arma in più. Il tecnico tedesco, infatti, nella conferenza post partita ha annunciato: “Oggi Salah è risultato negativo al tampone. Domani abbiamo i test dell’UEFA e penso che li farà. Intanto da domani può allenarsi con noi”.

Per la sfida di Champions League contro la ‘Dea’, in programma mercoledì alle 21, potrebbe esserci anche l’ex attaccante di Roma e Fiorentina. Una vecchia conoscenza della Serie A e un pensiero in più per la retroguardia dell’Atalanta. Salah era in isolamento fiduciario dopo essere risultato positivo al Covid-19.

