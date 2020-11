Prima del fischio d’inizio di Roma-Parma, lo speaker dell’Olimpico ha ricordato Dino Da Costa, ex bomber giallorosso scomparso il 10 novembre

Addio a Dino Da Costa. Il 10 novembre si è spento all’età di 89 anni l’ex bomber brasiliano, che ha giocato anche come oriundo per l’Italia. Da Costa è stato uno dei giocatori più significativi nella storia giallorossa, arrivato nel 1955 dal Botafogo e per sei anni e mezzo con la maglia romanista (il primo brasiliano). Per lui 163 partite e 79 gol, ma soprattutto 12 gol nei derby con la Lazio: è il recordman di sempre. Prima del fischio d’inizio di Roma-Parma, lo speaker lo ha ricordato accompagnato da un video celebrativo sui maxi-schermi dell’Olimpico, esprimendo il cordoglio del club alla famiglia. Gli uomini di Fonseca, inoltre, giocheranno con il lutto al braccio. Da Costa in Italia ha vestito anche le maglie di Juventus, Fiorentina, Verona e Ascoli. Clicca qui per le news di mercato e non solo.

