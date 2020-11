Napoli-Milan, positività Hysaj e Rrahmani | L’esito degli altri tamponi

Tutti negativi al Covid i tamponi effettuati ieri in casa Napoli

Nessun nuovo caso di positività al Coronavirus per il Napoli dopo quelli di Hysaj e Rrahmani. Attraverso una nota su Twitter, il club azzurro ha comunicato che sono “tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra”. Ecco i convocati di Gattuso per la sfida al Milan in programma questa sera al ‘San Paolo’. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

