La lista dei convocati di Pioli, che questa sera non sarà in panchina causa Covid

Il Milan ha reso nota la lista dei convocati di Stefano Pioli, che questa sera sarà sostituito in panchina da Bonera. I rossoneri devono fare a meno di Leao, oltre al lungodegente Musacchio. Ecco i convocati per la sfida al Napoli del grande ex Gattuso. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu;

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernandez, Kjaer, Romagnoli;

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Çalhanoglu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunic, Saelemaekers, Tonali;

ATTACCANTI: Colombo, Ibrahimovic, Rebic.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

CMIT TV | Calciomercato Juventus: “Conte non torna, Calhanoglu interessa!”

Juventus-Cagliari, ESCLUSIVO agente Tripaldelli: “Siamo contenti, partita sentita. Sul futuro…”