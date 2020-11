Napoli-Milan, i convocati di Gattuso: doppio recupero in extremis

Napoli-Milan, i convocati di Gattuso per il big match di questa sera: tra gli azzurri tornano a disposizione due titolari

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro il Milan. Non ce la fa come previsto Osimhen, non ci sono i positivi al Covid Hysaj e Rrahmani, saranno della partita invece sia Bakayoko che Ospina, le cui condizioni fisiche avevano destato preoccupazioni negli ultimi giorni.

L’elenco completo: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Insigne, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente.

