Juventus-Cagliari, Di Francesco in conferenza: “Loro superiori. Ha ragione Gasperini”

Le dichiarazioni di Eusebio Di Francesco, allenatore del Cagliari, dopo la sfida persa all’Allianz Stadium contro la Juventus

Eusebio Di Francesco analizza il ko di Torino per 2-0 contro la Juventus. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico del Cagliari: “La Juve è stata superiore, soprattutto nella parte finale del primo tempo. Hanno avuto più qualità e noi alcune assenze non ce le possiamo permettere. Hanno una rosa forte, superiore alla nostra. C’è rammarico, ma ha ragione Gasperini: tanti calciatori li ho avuti a disposizione solo 24 ore prima della partita dopo le nazionali. Ora c’è la Coppa Italia, cambierò per forza qualcosa vista la situazione”.