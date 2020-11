Voti e tabellino del primo tempo di Inter-Torino, match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A. All’intervallo decide Zaza

L’Inter non riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo contro il Torino. Anzi sono i granata a colpire nel recupero grazie al guizzo di Zaza (ottimamente servito dal tacco di Meite), in campo dopo il ko nel riscaldamento di capitan Belotti. Sanchez non è ispirato e pasticcia, Hakimi irriconoscibile sulla destra, ma è tutta l’Inter a non ingranare con Antonio Conte che cerca di dare la scossa dalla panchina. Rincon vince il duello con Vidal in mediana, bene il baby Songo e la retroguardia ospite. Oltre a Belotti, costretto al cambio per un problema muscolare anche Verdi sul finire di tempo.

INTER

Handanovic 6,5

D’Ambrosio 5,5

Ranocchia 5

Bastoni 5,5

Hakimi 4,5

Gagliardini 5,5

Vidal 5

Young 5,5

Barella 6

Sanchez 4,5

Lukaku 6

All. Conte 5

TORINO

Sirigu 6,5

Lyanco 6,5

Nkoulou 6,5

Bremer 6

Singo 6,5

Meite 7

Rincon 7

Linetty 6,5

Ansaldi 6

Verdi 6,5 (Bonazzoli sv)

Zaza 7

All. Giampaolo (Conti in panchina) 7

Arbitro La Penna 6

TABELLINO

INTER-TORINO 0-1

47′ Zaza

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Sanchez. A disposizione: Radu, Stankovic, Skriniar, de Vrij, Moretti, Darmian, Vezzoni, Nainggolan, Eriksen, Perisic, Wieser, Lautaro Martinez. Allenatore: Antonio Conte

Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Meite, Rincon, Linetty, Ansaldi; Verdi (42′ Bonazzoli), Zaza. A disposizione: Milinkovic-Savic, Rosati, Rodriguez, Izzo, Buongiorno, Murru, Kryeziu, Edera, Millico, Bonazzoli, Segre. Allenatore: Marco Giampaolo (in panchina il vice Conti)

Arbitro: La Penna (sezione Roma)

VAR: Abisso

Ammoniti: Verdi (T), D’Ambrosio (I)

Espulsi:

Note: recupero 2′