Inter-Torino, infortunio nel riscaldamento | L’attaccante è out!

Belotti non ce la fa: gioca Zaza

Pesantissima tegola per Giampaolo a pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter–Torino. Belotti ha infatti accusato un fastidio muscolare nel riscaldamento e non sarà della partita. Al suo posto in attacco ci sarà Zaza dal primo minuto, mentre il capitano granata si siede in panchina.

Questa la nota del club: “Durante il riscaldamento Belotti ha avvertito una noia muscolare ed è rientrato anzitempo negli spogliatoi. Contrariamente a quanto annunciato nelle formazioni ufficiali, nell’undici iniziale ci sarà Zaza mentre Belotti andrà in panchina”. Inizia subito in salita, dunque, la trasferta della squadra di Giampaolo sul campo dei nerazzurri.

