Fiorentina-Benevento, infortunio per Ribery: cambio forzato

Fiorentina-Benevento, altra tegola per Prandelli: dopo Bonaventura, si fa male anche Ribery, il francese costretto a uscire

Nuova tegola per Prandelli e per la Fiorentina, dopo il forfait di Bonaventura a pochi minuti dal via della gara con il Benevento. Nel finale di primo tempo, si fa male in una ripartenza Ribery, che accusa un problema muscolare. Il francese chiede subito il cambio, dentro Saponara. Condizioni da monitorare per stabilire l’entità dello stop, di certo una perdita pesante per i viola.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!