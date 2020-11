DIRETTA Serie A, Udinese-Genoa: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ tra le squadre di Gotti e Maran in tempo reale

Il Genoa fa visita all’Udinese in una gara molto delicata valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Ai bianconeri di Gotti, penultimi, serve una vittoria per il sorpasso in classifica e per provare a uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione. I rossoblu di Maran, che hanno un punto in più, hanno bisogno di tornare ad un successo che manca dal primo turno. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Dacia Arena’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Makengo, Ouwejan; Pussetto, Okaka. All. Gotti

GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Bani, Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella; Pandev, Zajc; Scamacca. All. Maran

CLASSIFICA: