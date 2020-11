DIRETTA Serie A, Sampdoria-Bologna | Le formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra le squadre di Ranieri e Mihajlovic in tempo reale

L’ottava giornata del campionato di Serie A mette di fronte la Sampdoria e il Bologna a Genova. Da un lato i blucerchiati di Ranieri cercano i tre punti dopo la sconfitta di Cagliari per riavvicinarsi alla zona Europa League. Dall’altro i rossoblu dell’ex Mihajlovic vanno a caccia dei primi punti in trasferta di questa stagione per non essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘Marassi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Regini; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Ekdal; Quagliarella. All. Ranieri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

CLASSIFICA: