DIRETTA Serie A, Roma-Parma | Le formazioni ufficiali – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra le squadre di Fonseca e Liverani in tempo reale

La Roma ospita il Parma in una gara valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. I giallorossi di Fonseca vogliono allungare la striscia di due vittorie consecutive per agganciare almeno momentaneamente il Milan impegnato stasera in testa alla classifica. I gialloblu di Liverani, invece, sognano il colpaccio per interrompere la serie di quattro partite senza successi e allontanarsi dalla zona calda. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Olimpico’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Fonseca

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Gagliolo, Bruno Alves, Osorio, Giu. Pezzella; Grassi, Sohm, Cyprien; Kucka; Inglese, Gervinho. All. Liverani

CLASSIFICA: