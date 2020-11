C’è grande attesa per Fiorentina-Benevento, prima tappa della nuova era Prandelli e anticipo delle 12.30

Archiviata la pausa per le nazionali, a Firenze c’è grande attesa per l’inizio della nuova avventura di Prandelli sulla panchina della Fiorentina. Reduci dal deludente 0-0 in casa del Parma, i Viola tenteranno di sfruttare il cambio della guardia per ritrovare i tre punti contro un Benevento in crisi nera. Compresa quella in Coppa Italia, sono ben cinque le sconfitte consecutive per la squadra allenata da Filippo Inzaghi, mai così in discussione dal suo approdo in Campania. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Fiorentina-Benevento

FIORENTINA (4-2-3-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Kouame, Bonaventura, Ribery; Vlahovic. All. Prandelli

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Improta, Sau; Moncini. All. Inzaghi F.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 17 punti; Juventus ** 16, Sassuolo 15; Napoli*, Lazio**, Atalanta** e Roma 14; Juventus 13; Inter e Verona 12; Sampdoria e Cagliari** 10; Spezia** 9; Fiorentina 8; Bologna, Parma e Benevento 6; Torino e Genoa 5; Udinese 4; Crotone** 2.

*un punto di penalizzazione

** una partita in più