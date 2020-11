Calciomercato, ribaltone clamoroso | Subito Mourinho in panchina!

Ribaltone clamoroso sulla panchina del top club: José Mourinho valutato come prossimo allenatore

Il Tottenham guidato dal portoghese sta disputando una grande stagione, sia in Premier sia in Europa League. Inevitabilmente Mourinho ha attirato su di sé gli occhi dei top club che stanno valutando di cambiare allenatore: non solo per il suo curriculum, ma anche per il modo in cui sa rialzare le squadre in crisi.

Real Madrid, si valuta il ritorno di Mourinho

Secondo quanto riferito da ‘Diariogol.com‘, infatti, José Mourinho è uno dei candidati per il post Zidane. Il Real Madrid non sta attraversando un buon periodo. Ieri è arrivato il pareggio in casa del Villarreal per 1-1 e mercoledì ci sarà la sfida di Champions League contro l’Inter. Il percorso dei Blancos in Europa si sta dimostrando ricco di difficoltà e un’eventuale sconfitta a Milano potrebbe essere decisiva per le sorti del tecnico francese. Il secondo ciclo di Zidane a Madrid è più complicato del previsto e per la panchina Florentino Perez sta prendendo in considerazione il nome del portoghese, che a differenza della prima esperienza madridista avrebbe pieni poteri sulla gestione della squadra.

