Calciomercato Juventus e Inter, svolta Milinkovic-Savic: affare fatto!

Calciomercato Juventus e Inter, ultime sul futuro di Milinkovic-Savic: affare fatto per il giocatore della Lazio, Paratici e Marotta beffati

Nonostante l’emergenza coronavirus che sta condizionando economicamente tutti i club, anche quelli più ricchi, le prossime sessioni di mercato si annunciano combattute. E con affari anche importanti all’orizzonte. In Inghilterra, tiene banco il futuro di Paul Pogba, sul quale rimane vivo l’interessamento della Juventus. Ma il destino del giocatore del Manchester United potrebbe portare in dote una doppia beffa per Paratici, e non solo.

Secondo il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ infatti il centrocampista francese è sempre più vicino al Real Madrid. E lo United avrebbe già pronto il suo erede, nel caso in cui l’addio si concretizzasse effettivamente. Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic. Addirittura, per il giocatore della Lazio si parla di affare già fatto. La proposta economica che i Red Devils sarebbero in grado di formulare dopo la cessione di Pogba convincerebbe i biancocelesti. Mastica amaro non solo la Juventus, ma anche l’Inter, altra squadra interessata al centrocampista serbo.

