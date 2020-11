La Juventus non ha smesso di cercare rinforzi in attacchi: il puntello per Pirlo potrebbe arrivare ancora dalla Spagna

Dzeko, Cavani e Suarez hanno animato l’estate della Juventus e i sogni dei tifosi bianconeri per l’attacco. Agnelli e Paratici hanno poi ‘ripiegato’ su una certezza come Alvaro Morata, che non sta tradendo le aspettative. Senza lo spagnolo, però, Pirlo ha davvero poche alternative in avanti e non è escluso che la Juve torni sul mercato.

Calciomercato Juventus, Paratici torna su Gerard Moreno | Costa 30 milioni

Il nome che può tornare di moda è quello di Gerard Moreno. Secondo ‘Todofichajes.com’, infatti, i bianconeri potrebbero tornare alla carica per l’attaccante del Villarreal, che anche in questa stagione sta dimostrando di essere in palla. La Juve ci aveva già fatto un pensierino in estate e spera che la situazione possa sbloccarsi nei prossimi mesi. Il classe ’92 costa circa 30 milioni di euro e ha già segnato 5 gol in 8 partite di campionato. Contestualmente, però, sul giocatore c’è anche l’Atletico Madrid, che punta a reinvestire i soldi del riscatto di Morata proprio su Moreno. Tuttavia, ad ora il ‘submarino amarillo’ non ha intenzione di privarsi di Gerardo Moreno e accetterebbe solo un’offerta irrinunciabile. Staremo a vedere.