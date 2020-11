Romelu Lukaku stuzzica anche l’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, al punto che gli inglesi ci avrebbero provato la scorsa estate

Antonio Conte fa totale affidamento su Romelu Lukaku per la costruzione e la finalizzazione del gioco dell’Inter. I nerazzurri infatti dipendono largamente dal rendimento sotto porta del gigante belga che, al netto di qualche piccolo acciacco fisico, sta rendendo al meglio anche in questo avvio di stagione. L’attaccante ex Manchester United sotto la guida dell’allenatore salentino è diventato un centravanti di livello assoluto, tanto da attirare addirittura le mire di Pep Guardiola.

