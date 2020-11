Calciomercato Inter, anche due inglesi su Eriksen | Ipotesi scambio

Eriksen sempre più in uscita dall’Inter, anche Arsenal e Manchester United sul danese: i ‘Red Devils’ pensano ad uno scambio con Fred

Continua ad essere un rebus il futuro di Christian Eriksen. Il danese continua a non incidere in maglia Inter e sembra non godere molto della fiducia di Antonio Conte. Ecco dunque che l’ex giocatore del Tottenham potrebbe fare le valigie e lasciare i nerazzurri già a gennaio. Sulle sue tracce c’è il Paris Saint-Germain, che vorrebbe averlo già a gennaio. Nell’affare potrebbe rientrare anche Leandro Paredes, profilo gradito alla dirigenza nerazzurra, ma i parigini vorrebbero separare le operazioni.

Attenzione però, come sottolinea il ‘Corriere dello Sport’, all’interesse dall’Inghilterra. Anche Manchester United ed Arsenal sarebbero infatti sulle tracce del giocatore danese. I ‘Red Devils’ in particolare starebbero pensando di proporre uno scambio ai nerazzurri: nella trattativa potrebbe rientrare il centrocampista brasiliano Fred, con l’Inter che è a caccia di un profilo simile. In questo senso Kante è il primo nome della lista di Conte, ma non va escluso neppure Xhaka dell’Arsenal.

