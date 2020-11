Terremoto in casa Barcellona dopo il KO contro l’Atletico e l’infortunio di Pique. Koeman ‘minaccia’ le dimissioni

Momento nero per il Barcellona che ieri sera ha perso il confronto diretto con l’Atletico Madrid certificando ancora una volta una crisi di risultati evidente in Liga. KO e beffa ulteriore per Koeman che ha perso anche per un brutto infortuno Gerard Pique che è stato costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco a causa di una distorsione al ginocchio poi confermata dalla società catalana. Uno stop che si prospetta medio lungo e che ridurrà al lumicino le alternative difensive.

Una situazione quella relativa ai difensori presenti in rosa che affligge particolarmente il tecnico dei catalani che ritiene proprio Pique e Lenglet gli unici centrali su cui affidarsi concretamente. Sia Samuel Umtiti che Ronald Araujo sono l’ultima opzione per un Koeman che già a fine estate aveva avanzato il problema. Ora secondo quanto riferito da ‘Don Balon’ dopo la partita di ieri l’olandese avrebbe chiesto ai candidati presidenziali culé di fare tutto il possibile per portare un difensore che possa dare le giuste garanzie di rendimento. In caso contrario Koeman sta valutando la possibilità di dimettersi dalla panchina catalana qualora le sue richieste non fossero esaudite.

Uno scenario clamoroso che porterebbe già il Barça a riflettere sul futuro di un progetto iniziato appena una manciata di mesi fa. In caso di addio anticipato di Koeman potrebbe tornare in auge anche Massimiliano Allegri, tra i candidati più autorevoli dopo la lunga pausa dal calcio giocato.

