L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo il pareggio senza reti con lo Spezia: parole al veleno nel post gara

Non ci sta Gian Piero Gasperini e lo dice dopo il pareggio tra Spezia e Atalanta. Il tecnico dei bergamaschi si scaglia contro le Nazionali: “E’ la prima volta che i giocatori tornano venerdì per giocare sabato. Non è una cosa ottimale ma non possiamo farci niente. Giocare in Nazionale è uno stimolo ma così è complicato: viviamo un periodo difficile per tanti motivi: le soste, il precampionato non fatto. Otto giocatori dopo l’Inter li ho rivisti solo ieri: quattro li ho mandati in campo, altri quattro a casa”.

Il tecnico chiede anche di abbassare le aspettative sulla sua squadra: “Il target non è cambiato: prendiamo giocatori giovani da valorizzare. Sono troppo alte le aspettative: allargare la rosa non significa rinforzarla”.